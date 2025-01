Capodanno più sicuro in provincia di Trapani. Potenziati i controlli e le misure di sicurezza

TRAPANI – Una particolare attenzione alla sicurezza nella città di Trapani e in provincia durante le festività di fine anno è stata motivo di diverse riunioni del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presiedute dal Prefetto Daniela Lupo, perché la comunità locale possa vivere le feste in piena serenità.

Nella settimana di Natale, le Forze dell’Ordine hanno effettuato servizi straordinari di prevenzione e controllo con l’impiego di n. 497 pattuglie eseguendo n. 351 servizi nel capoluogo e in provincia, n. 472 controlli ad alto impatto nei luoghi sensibili per la circostanza, n. 1.010 controlli nei confronti delle persone sottoposte ad obblighi giudiziari, n. 1.100 controlli su veicoli, n. 71 sanzioni, n. 8 sequestri anche di articoli pirotecnici, segnalando n. 23 persone all’Autorità Giudiziaria.

La riunione di Comitato di ieri (30 dicembre) ha visto la partecipazione, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, al rappresentante del 118, dell’ASP di Trapani, della Protezione Civile e della Croce rossa, anche delle associazioni di categoria degli esercizi commerciali (Confesercenti e Confcommercio) nonché delle Organizzazioni sindacali, al fine di delineare, anche con il loro supporto, le misure di sicurezza più adeguate ai diversi contesti territoriali. In particolare, alle associazioni di categoria è stato richiesto di sensibilizzare gli esercenti per segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine eventuali criticità nei pressi dei locali, specialmente durante le ore notturne in occasione dei festeggiamenti.

La riunione odierna del Comitato ha visto il coinvolgimento, oltre che dei vertici delle Forze dell’Ordine, anche della Capitaneria di porto e dei Sindaci dei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Erice e Castellammare del Golfo che, in occasione del Capodanno, prevedono un maggiore afflusso di persone per alcuni eventi o concerti in programma, nonché del Sindaco del Comune capoluogo.

In adesione alla direttiva del Ministro dell’Interno emanata il 17 dicembre scorso, è stato disposto un rafforzamento dei livelli di vigilanza con particolare riguardo ai punti in cui sarà più alta la concentrazione di persone, come i mercatini di Natale, presepi viventi, luoghi di culto in cui si svolgono le celebrazioni religiose, i concerti ed eventi in programma per il Capodanno. Al riguardo, sono stati incrementati i servizi di controllo del territorio per la fine dell’anno, in particolare nella notte di San Silvestro, quando si prevede che numerose persone si radunino spontaneamente per i festeggiamenti in alcune zone centrali di Trapani, nelle maggiori realtà cittadine della provincia e nelle zone a maggiore vocazione turistica.

Dopo un puntuale esame della situazione in atto e degli eventi programmati, è stata convenuta l’ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, anche attraverso reparti territoriali specializzati e l’impiego dei militari di “strade sicure”.

Sono stati, inoltre, sensibilizzati i sindaci, quali rappresentanti delle comunità locali, affinché dispongano quanto necessario per garantire in sicurezza la fruibilità degli eventi e delle manifestazioni, con particolare riguardo all’emissione delle ordinanze ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per limitare l’orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree interessate da assembramento notturno, di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, nonché di valutare l’opportunità del divieto dei botti.

In relazione all’attuale delicato contesto internazionale, è stata richiamata l’attenzione sul potenziamento delle attività di controllo del territorio per la gestione dei previsti incrementi dei flussi di traffico in ambito aereo, marittimo e stradale. Analoga attenzione è stata, altresì, destinata ai servizi di vigilanza e sicurezza lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle giornate festive e nelle fasce orarie e lungo le tratte considerate a maggiore rischio.