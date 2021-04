CAPONATA  DI  PESCE  SPADA

a cura di Ina Venezia.

Ingredienti: 3 fette di pesce spada, 2 melanzane scure, 1 grossa cipolla, qualche costa di sedano, 80 g di olive verdi, 30 g di uvetta, 20 gr di pinoli, 400 g di pomodori pelati, una manciata di capperi, una tazzina di aceto, 1 cucchiaio di zucchero semolato, sale, pepe.

Tagliate a tocchetti le melanzane, cospargetele di sale e fatele spurgare dall’acqua di vegetazione per circa mezz’ora. Tagliate sottilmente la cipolla e mettetela a stufare con l’olio, aggiungendo un po’ d’acqua se necessario (ricordate che deve rimanere croccante). Nel frattempo sbollentate il sedano a pezzetti per alcuni minuti e unitelo alla cipolla. Dopo circa 5 minuti versate i pomodori pelati, dopo averli schiacciati con una forchetta, i capperi e le olive tagliate in due. Sciogliete lo zucchero nell’aceto e versatelo nella padella insieme all’uvetta. Fate sfumare completamente l’aceto. Salate, pepate e portate a cottura.

A questo punto friggete il pesce spada, dopo averlo tagliato a tocchetti, ed unitelo al composto. Friggete le melanzane ed amalgamate anche queste con delicatezza.

Versate su un piatto di portata e lasciate raffreddare. Come la caponata classica anche questa va gustata fredda.