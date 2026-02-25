Carabinieri. Concorso 898 Allievi/e Marescialli per l’ammissione al 16° corso ruolo Ispettori

ROMA – Sono aperte le selezioni per titoli ed esami del concorso pubblico mirato all’ammissione al 16° Corso Triennale di 898 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Possono partecipare al concorso i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, gli Allievi Carabinieri e i/le cittadini/e italiani/e.

Sono previste le seguenti fasi: prova preliminare, prova scritta di conoscenza della lingua italiana, prova di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, prova orale, prova facoltativa lingua straniera, prova facoltativa di informatica, corso di tre anni accademici.

Per candidarsi è necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università.

E’ possibile inviare la domanda di ammissione attraverso la procedura telematica guidata fino al 19 marzo 2026.