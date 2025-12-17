Carabinieri Trapani: celebrazione della Messa in preparazione al Santo Natale

TRAPANI – Nella mattinata di ieri (16 dicembre), presso la Cattedrale San Lorenzo di Trapani, si è tenuta la Santa messa in preparazione del Natale, officiata dal Vescovo di Trapani sua Eccellenza mons. Pietro Maria Fragnelli assistito dal 1° Cappellano Militare Capo della Legione Carabinieri Sicilia, don Salvatore Falzone.

Il rituale liturgico ha rappresentato un momento di incontro e raccoglimento nei valori cristiani per i militari dell’Arma e le loro famiglie, condiviso con vertici e rappresentanze di altre forze armate, di polizia, associazioni e cittadini, giunti numerosi ad ascoltare la Parola del Signore e cogliere l’occasione per un sincero scambio di auguri in spirito di fratellanza.