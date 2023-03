Carabinieri trovano merce rubata in vendita al mercatino dell’usato. Denunciato un 53enne

PETROSINO – I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno denunciato, per il reato di ricettazione, un pregiudicato marsalese classe 69. A seguito di una denuncia di furto in abitazione presentata da un soggetto che si era visto ripulire la casa di villeggiatura, i Carabinieri si sono subito adoperati per risalire all’autore del furto. Avendo ricevuto […]

PETROSINO – I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno denunciato, per il reato di ricettazione, un pregiudicato marsalese classe 69.

A seguito di una denuncia di furto in abitazione presentata da un soggetto che si era visto ripulire la casa di villeggiatura, i Carabinieri si sono subito adoperati per risalire all’autore del furto.

Avendo ricevuto una dettagliata lista del materiale trafugato, talvolta anche rappresentato in foto, i militari dell’Arma hanno intrapreso un’indagine a 360° attuando anche dei controlli sul web.

L’intuizione dei Carabinieri di Petrosino si è rivelata corretta in quanto, scorrendo tra i vari siti di vendita di articoli usati, i militari hanno notato i mobili di antiquariato, elettrodomestici, quadri e vasi in ceramica ricercati esposti presso un mercatino dell’usato del marsalese. Raggiunto il punto vendita i Carabinieri sono risaliti al soggetto che poco prima avrebbe venduto i beni in questione al commerciante denunciandolo per ricettazione.

Tutta la merce veniva infine recuperata e riconsegnata all’avente diritto.