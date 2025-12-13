Caravaggio tra l’oscurità e la luce,Teatro Popolare Samonà, Sciacca, fino a domenica 14 dicembre 2025

SCIACCA – Ultimo weekend e nuovi orari per “Caravaggio – Tra l’oscurità e la luce”, promossa da Mediterranea Arte, curata da Denis Depaoli con Giulia D’Achille ed Elia Pilati. Il, oggi13 e domani 14 e dicembre sarà possibile vedere la mostra dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Inaugurata in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, lo scorso 1° agosto, l’esposizione, segna un nuovo capitolo culturale per la città di Sciacca, trasformando il Teatro Popolare Samonà in uno spazio espositivo inedito e immersivo.

Una visione ambiziosa di rilancio culturale in cui, grazie all’arte, si attiva un percorso di valorizzazione del territorio e di rigenerazione dell’identità collettiva. Dopo un lungo periodo di chiusura, il Teatro Samonà torna così ad aprirsi al pubblico non solo come edificio recuperato, ma come luogo vivo di sperimentazione e racconto, grazie a un’iniziativa culturale che intreccia memoria, arte e contemporaneità.

L’esposizione propone un viaggio in cinque sezioni attraverso 22 opere di vari artisti che testimoniano l’eredità visiva, concettuale ed emotiva lasciata da Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e la sua profonda influenza sull’arte italiana ed europea del Seicento.

Fulcro assoluto del percorso espositivo è l’opera “L’Incredulità di San Tommaso”, presentata in esclusiva per la Sicilia in un allestimento spettacolare: collocata in una sala nera riflettente ispirata alle ‘infinity room’ di Yayoi Kusama. “L’Incredulità di San Tommaso”, l’unica opera del maestro presente in mostra e che conclude il percorso espositivo, è un dipinto in cui Caravaggio coglie con precisione anatomica e forza teatrale l’istante in cui il dubbio si trasforma in fede: non solo un’opera d’arte, ma un gesto umano, silenzioso e universale, che invita chi osserva a guardare, toccare, credere.

“Caravaggio – Tra l’oscurità e la luce” sarà visitabile presso il Teatro Popolare Samonà di Sciacca fino al 14 dicembre 2025. Si tratta di un’esperienza immersiva e sensoriale, in cui ogni opera è una scena, ogni volto è una storia, ogni ombra è specchio del nostro tempo.