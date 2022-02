ROMA – “Io credo che la Ministra della Giustizia Marta Cartabia debba prevedere di destinare a Capo dell’Amministrazione Penitenziaria, dopo le dimissioni anticipate di Bernardo Petralia, una figura di alto profilo: penso a gente di esperienza, che conosce le dinamiche penitenziarie. Penso a Sebastiano Ardita, Nino Di Matteo, Nicola Gratteri, Alfonso Sabella: tutti magistrati di provata esperienza e che ben conoscono le criticità del carcere. Serve gente concreta, che non solo conosce i problemi ma che li sa pure risolvere”.

Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.

Capece auspica un netto cambio di passo nelle politiche penitenziarie del Paese: “Il Capo del DAP è anche, per legge, Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria. Ma tutti o quasi coloro che si sono avvicendati in questo incarico lo hanno dimenticato o trascurato. Serve invece una “scossa” ed una iniezione di fiducia per le donne e gli uomini dei Baschi Azzurri che oggi si sentono “senza testa””, prosegue. “Che senso ha oggi lavorare in un carcere quando gli interlocutori privilegiati (e temuti) dall’amministrazione penitenziaria sono le associazioni e i garanti, dimenticando quasi che esiste una figura a garanzia dei diritti dei detenuti che si chiama Magistrato di Sorveglianza? Forse i Magistrati di Sorveglianza sono stati sostituiti da tanti pseudo magistrati di garanzia sempre pronti a puntare il dito contro i cattivi di turno: i poliziotti penitenziari, controllando il loro lavoro (si è arrivati anche ad ipotizzare l’installazione di migliaia di telecamere all’interno delle carceri collegate direttamente con gli uffici dei garanti sic!), nel nome di un garantismo spettacolarizzato, in nome di un buonismo imperante che ha portato le carceri allo sfacelo, inducendo nei detenuti la convinzione che nelle carceri italiane puoi fare di tutto (specie negli extracomunitari abituati nei loro paesi di origine a ben altri regimi carcerari……) …..tanto qui in Italia non ci fanno niente! Basta con tutto questo: vogliamo un Capo del DAP che sia orgoglioso delle donne e dei suoi uomini e siamo loro vicino per quel che fanno ogni giorno”.

“I nomi che ci permettiamo di indicare alla Ministra Guardasigilli sono noti a tutti, di alto profilo e grandissima esperienza in prima linea”, conclude Capece. “Ardita, Di Matteo, Gratteri o Sabella a capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sarebbe davvero un notevole salto di qualità per affrontare al meglio le criticità del sistema carcere e del Corpo di Polizia Penitenziaria”.