Carenze igieniche e prodotti non tracciati. sanzioni dei Nas sull’isola

FAVIGNANA – Nella giornata di ieri (25 luglio) i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2022” per la tutela della salute, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali dell’isola.

I Carabinieri del N.A.S., durante gli accertamenti presso un Bar – Gelateria sita nel centro isolano, hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 45 Kg. di prodotti dolciari vari detenuti nel suddetto locale e destinati alla somministrazione agli avventori, senza che fosse stata attuata la tracciabilità degli stessi, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare.

Veniva inoltre riscontrata una carenza igienica in un locale adibito a deposito di alimenti sprovvisto tra l’altro di registrazione sanitaria.

Venivano elevate a carico del titolare, dai militari operanti, 5 sanzioni amministrative per complessivi euro 3.500.

Continuano incessanti i controlli dei reparti specializzati dell’Arma per la tutela della salute dei cittadini alle attività commerciali del territorio.