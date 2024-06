Carini, Conversazione sul tema del pregiudizio a partire dal libro di Giusy Musso “Nata a quarant’anni”

CARINI – Promossa da BCsicilia e dalla Biblioteca comunale di Carini si terrà domani venerdì 28 giugno 2024 alle ore 18,00 presso la Biblioteca comunale F. Scavo di Carini una conversazione sul tema del pregiudizio, fenomeno legato al modo di pensare e di agire degli esseri umani, a partire dal libro di Giusy Musso “Nata a quarant’anni”. Intervengono il Sindaco Giovì Monteleone, l’onorevole Nino Oddo, la giornalista Gemma Mannino Contin, la psicologa, psicoterapeuta e Giudice Onorario del Tribunale Ordinario Corte di Appello, sezione minorenni Rossana Novelli, e Giuseppe Randazzo, Presidente BCsicilia Sede di Carini. Modera la prof.ssa Rosa Mannino.

Nata a Quarant’anni” è un libro autobiografico che narra la storia di una donna che ha saputo attraversare la morte, l’omertà, la solitudine e costruirsi un futuro migliore, per sé e la comunità sociale in cui vive ed opera. Un esempio di virtù nella vita di tutti i giorni, per quelle donne che, giornalmente, vivono gli stessi drammi. Oggi, l’autrice è un’imprenditrice piena di iniziative e pronta a collaborare e a testimoniare, con forza, per risolvere la giusta causa delle donne che subiscono violenze.

Il libro è stato presentato a Roma al Dima Book Festival, presso lo stand delle case editrici Terre Sommerse, successivamente a Palermo al Museo Etnografico Giuseppe Pitrè, ed infine al Salone internazionale del libro di Torino.

Nella foto la locandina del libro.