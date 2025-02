Carnevale con 6 carri allegorici e il carro tradizionale de “Lu Nannu e la Nanna” con il testamento e l’”abbruciatina”

CASTELVETRANO – Dopo otto anni, torna a Castelvetrano l’antica tradizione del Carnevale castelvetranese. Quest’anno, il Carnevale riporta in vita lu “Nannu e la Nanna”, la lettura del testamento e la tanto attesa “abbruciatina” in piazza. Sei saranno i carri in carta pesta, con tanta musica e divertimento.

Il Carnevale avrà inizio il Giovedì 27 febbraio 2025 con il “Giovedì Grasso”. La giornata si aprirà alle ore 9.00 con la sfilata in maschera delle scolaresche della Città e dei carri allegorici, che partiranno da Viale Roma. Durante la mattinata, si svolgerà anche la presentazione del carro di “lu Nannu e la Nanna”, con una spiegazione del significato storico ed allegorico destinata agli studenti. Alle ore 10.30, in piazza Carlo d’Aragona, ci saranno performance artistiche preparate dagli istituti scolastici della Citta’. Infine, alle ore 16.00, il Carnevale dei Bambini prenderà vita presso il Circolo della Gioventù.

Il Sabato 1 marzo 2025 sarà dedicato nuovamente ai più piccoli con il Carnevale dei Bambini al Circolo della Gioventù alle ore 16.00. Alle ore 19.00, i carri allegorici dei Cartoni animati arriveranno in piazza, a cura del Nucleo Operativo Emergenze. La serata si concluderà alle ore 22.00 con “La vida es un Carnaval”, un evento di musica e balli nel Sistema delle Piazze, organizzato dal Cafè d’Aragona e Cusà.

Domenica 2 marzo 2025, il Carnevale dei Bambini riprenderà sempre presso il Circolo della Gioventù alle ore 16.00. Seguirà alle ore 16.30 la sfilata dei carri allegorici e del Carro “Lu Nannu e la Nanna”, che partirà da P.za Dante per attraversare le vie del centro, fino a giungere in piazza Matteotti. Alle ore 20.00, nel Sistema delle Piazze, ci sarà musica e balli a cura delle scuole di danza della Città.

Infine, il Martedì 4 marzo 2025, si svolgerà l’ultimo giorno di festeggiamenti, sempre con il Carnevale dei Bambini alle ore 16.00. Alle ore 16.30, ci sarà una nuova sfilata dei carri allegorici, che seguirà lo stesso percorso del giorno precedente. Alle ore 20.00, nel Sistema delle Piazze, si terrà la fase finale con esibizioni delle scolaresche, la premiazione del gruppo mascherato più bello e della performance più originale. Conclusione in grande stile con la lettura del tradizionale “Testamento di lu Nannu” e l’“abbruciatina” di “li Nanni”, seguita da una serata di musica e balli.

L’amministrazione ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo evento: gli Istituti comprensivi “G. Di Matteo” e “Radice – Pappalardo”, l’Associazione “Li Niputi di li Nanni”, l’Associazione N.O.E (Nucleo Operativo Emergenze), la Pro Loco Selinunte e il Comitato della Croce Rossa Italiana di Castelvetrano.

Le spese degli eventi carnevaleschi sono interamente finanziate grazie ad un contributo specifico da parte dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.