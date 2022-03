Caro energia per i Comuni

ROMA – I Comuni aspettano dal Governo il riparto dei 200 milioni di euro stanziati la scorsa settimana e destinati agli Enti locali per contrastare il caro-energia. Molti Enti stanno segnalando a Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) che per risparmiare sono costretti a spegnere punti di illuminazione pubblica. Uncem auspica il riparto avvenga in tempi rapidi, per consentire ai Comuni di inserire le cifre ricevute nel bilancio preventivo. Si tenga conto anche dei Comuni, molti montani, che hanno reti di teleriscaldamento e dunque costi energetici organizzati in modo diverso. Di certo, ai primi 200 milioni dovranno seguire altri strumenti finanziari per supportare Comuni e cittadini, per far fronte all’aumento delle bollette.