L’on. Caronia: “Solidarietà a La Vardera, si individuino i responsabili del gesto che non deve essere sottovalutato”

PALERMO – Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, commentando il ritrovamento di due filtri di sigaretta elettronica appoggiati su una spilla raffigurante Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Ha dichiarato: “Esprimo la mia solidarietà personale e istituzionale all’onorevole Ismaele La Vardera per l’inquietante episodio avvenuto nel suo ufficio all’Assemblea regionale siciliana”.

“È un gesto che non deve essere sottovalutato – ha proseguito Caronia – perché colpisce simbolicamente non solo un rappresentante delle istituzioni, ma anche l’immagine di due martiri della lotta alla mafia. Auspico che venga fatta piena luce sull’accaduto e che si individuino al più presto i responsabili”.