Case di Comunità al via in provincia di Trapani con il coinvolgimento dei medici di Medicina generale

TRAPANI – Prosegue il percorso di attivazione delle Case di Comunità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 77/2022, il provvedimento che ridisegna l’assistenza territoriale e rafforza l’integrazione tra professionisti e servizi sanitari a beneficio dei cittadini.

All’indomani della convocazione dei Medici di Medicina Generale per il reclutamento all’interno delle nuove strutture territoriali, il Commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti, ha annunciato l’avvio operativo di numerose Case di Comunità sul territorio provinciale.

“Abbiamo avviato il percorso – annuncia Pulvirenti – con le Case di Comunità di Partanna, di Salemi e di Trapani-Erice e, già da questa settimana, diventano operative anche quelle di Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Castellammare del Golfo e Custonaci. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’attuazione concreta della riforma dell’assistenza territoriale, che pone al centro la presa in carico globale della persona, la continuità assistenziale e l’integrazione tra tutti i professionisti della salute”.

“La Casa di Comunità rappresenta il luogo fisico e organizzativo nel quale il cittadino può trovare risposte coordinate ai propri bisogni di salute, evitando frammentazioni dei percorsi assistenziali e garantendo una maggiore vicinanza dei servizi. L’obiettivo è quello di sviluppare una sanità sempre più prossima ai cittadini, capace di intercettare precocemente i bisogni di cura, gestire le cronicità e promuovere attività di prevenzione e medicina di iniziativa”.

“Grazie all’accordo aziendale sottoscritto nel mese di febbraio con le organizzazioni sindacali della medicina generale, siamo riusciti a coinvolgere i medici di medicina generale all’interno delle Case di Comunità. La loro presenza rappresenta un elemento essenziale del nuovo modello organizzativo, poiché consentirà di sviluppare attività di medicina proattiva, di iniziativa e di presa in carico dei pazienti fragili e cronici”.

“Il nostro obiettivo non è sostituire gli studi dei medici di famiglia, ma integrare e rafforzare la rete territoriale esistente. Le Case di Comunità diventano infatti il punto di raccordo tra medicina generale, specialistica ambulatoriale, servizi infermieristici, assistenza domiciliare e servizi socio-sanitari – conclude il Commissario straordinario – offrendo ai cittadini percorsi sempre più accessibili, appropriati e vicini ai luoghi di vita.”

Soddisfazione è stata espressa da Angelo Casano, Segretario provinciale della FIMMG Trapani, la Federazione italiana medici di medicina generale, che ha sottolineato il valore dell’intesa raggiunta con l’Azienda Sanitaria.

“L’accordo aziendale che avevamo sottoscritto nei mesi scorsi dimostra oggi tutta la sua validità e lungimiranza. Ringraziamo il Commissario straordinario dell’ASP per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della medicina generale, riconoscendone il ruolo strategico all’interno del nuovo modello di assistenza territoriale delineato dal DM 77.”

“Grazie a questo accordo, i Medici di Medicina Generale garantiranno la propria presenza nelle Case di Comunità, contribuendo allo sviluppo delle attività di medicina di iniziativa, prevenzione e presa in carico dei pazienti fragili e cronici. Si tratta di un risultato importante che consente di valorizzare ulteriormente il ruolo del medico di famiglia, mantenendo al tempo stesso la centralità degli studi medici sul territorio”.

“Gli ambulatori dei medici di medicina generale continueranno infatti a rappresentare il primo e più capillare presidio di prossimità per i cittadini. La presenza nelle Case di Comunità non sostituisce l’attività svolta quotidianamente negli studi – rassicura Casano – ma la integra all’interno di una rete multiprofessionale capace di garantire percorsi assistenziali più efficaci, una migliore gestione delle cronicità e una maggiore vicinanza ai bisogni di salute della popolazione”.