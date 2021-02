CASTAGNOLE ALLA CREMA DI LIMONCELLO

a cura di Ina Venezia Ingredienti per la crema: 350 ml di latte, 2 tuorli, 100 g di zucchero, amido di mais o di frumento, 40 ml limoncello. Ingredienti per le castagnole: 300 g di farina 00, 300 g di ricotta, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci, 40 g di burro fuso, 50 […]

a cura di Ina Venezia

Ingredienti per la crema: 350 ml di latte, 2 tuorli, 100 g di zucchero, amido di mais o di frumento, 40 ml limoncello.

Ingredienti per le castagnole: 300 g di farina 00, 300 g di ricotta, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci, 40 g di burro fuso, 50 g di limoncello, 100 g zucchero, olio per friggere, zucchero a velo.

Sbattete con una frusta i tuorli e lo zucchero in un pentolino. Unite a poco a poco l’amido e amalgamatelo alle uova. Versate il latte a filo mescolando continuamente per evitare grumi. Portate a ebollizione a fiamma bassa, fino a quando la crema si addenserà, mescolando in continuazione. Solo alla fine aggiungete il limoncello e continuate a cuocere per qualche minuto. Versate la crema in una ciotola, copritela con della pellicola trasparente e lasciatela raffreddare in frigo. Mescolate in una terrina la ricotta con lo zucchero. Unite le uova (uno alla volta) e aggiungete il burro, il limoncello ed il lievito. Unite a pioggia la farina, mescolando continuamente. Otterrete un impasto non molto duro. Mettete a scaldare abbondante olio per friggere e tuffate, con l’aiuto di due cucchiai, un po’ di composto alla volta (all’incirca quanto una noce). Con un mestolo forato scolatele e mettetele su un foglio di carta assorbente. Fate raffreddare e farcite, con una siringa, piena di crema al limoncello. Spolverate con zucchero a velo.