Castellammare del Golfo presente a “Travel +” per promuovere la città alla fiera del turismo in Ungheria.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Dal 20 al 23 febbraio in Hungexpo – Budapest Fair Center, la città di Castellammare del Golfo, con altri Comuni ed enti, sarà presente nella fiera ungherese “Travel +” con l’iniziativa di Trapani Welcome per promuovere la Sicilia occidentale.

Budapest, e tutta l’Ungheria, sono ben collegate con la Sicilia poiché ci sono voli diretti con Wizz Air e Ryanair da Palermo e Catania ma anche da Bratislava a Trapani.

«Saremo presenti in Ungheria nell’importante borsa turistica poiché si tratta di un’altra occasione, dopo la recente Bit a Milano, per presentare l’offerta turistica della nostra città in nuovi mercati – dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al turismo Mariella Caleca -. La presenza consente di creare rapporti di settore e fare una promozione mirata e qualificata. La Trapani Welcome, che ringraziamo per l’organizzazione, ha predisposto anche la distribuzione di una rivista in lingua ungherese, dove è presente Castellammare del Golfo che permette di far conoscere il nostro ricco patrimonio naturale e culturale e -concludono il sindaco Fausto e l’assessore Caleca – le produzioni enogastronomiche. Un mix di bellezza che invita a raggiungerci».