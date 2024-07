Castellammare, eseguita una misura patrimoniale di sequestro di beni

CASTELLAMARE DEL GOLFO – Militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, congiuntamente a personale della Compagnia Carabinieri di Alcamo, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, nei confronti di un 67enne di Castellamare del Golfo, già tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “Cutrara” del 2020 e, in atto, agli arresti domiciliari.

Con l’odierno provvedimento sono stati sottoposti a sequestro, ai fini della confisca, tre abitazioni, un compendio aziendale, un negozio, un terreno con annessi fabbricati, nonché un conto corrente, il tutto per un valore di circa un milione e mezzo di euro.

È obbligo rilevare che la posizione dell’odierno proposto sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la trattazione in udienza camerale, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza.