Castelluzzo accende i riflettori su “Terr’eMare”

SAN VITO LO CAPO – Castelluzzo ospiterà la nuova edizione di “Terr’eMare – Castelluzzo tra saperi e sapori”, rassegna che celebra il legame tra cibo, tradizione e territorio. Dal 4 al 6 luglio, Piazza Don Vito Barraco si trasformerà in un’oasi ricca di esperienze sensoriali e artistiche.

Si comincia venerdì 4 luglio con l’apertura del Piccolo Villaggio del Gusto, dove le tipicità enogastronomiche locali saranno protagoniste. L’atmosfera sarà allietata dalle note folk del Gruppo Cala Bukuto, mentre i più piccoli potranno divertirsi con l’animazione di Salvo Gatto. Nella serata, spazio alla tradizione erboristica con Frascino Officinali, iniziativa che esalta le virtù delle piante coltivate e spontanee della zona. Uno dei momenti più attesi sarà il cooking show “L’intreccio della cassatella…in brodo di pesce” con i cuochi Giusi Tilotta e Giovanni Torrente che sarà anticipato da un momento di approfondimento sui grani antichi siciliani e bio a cura di Rosaria Miceli, dell’Azienda agricola Miceli di Buseto Palizzolo. Tra sorrisi e satira, salirà poi sul palco il comico catanese Giuseppe Castiglia per uno spettacolo di cabaret, prima di scatenarsi con il ballo liscio in compagnia de “Gli Scacciapensieri”.

Sabato 5 luglio si riapre il Villaggio del Gusto con una nuova proposta folkloristica: “A Tunnara”. In prima serata, sarà presentato il volume “Le ricette del Convento”, dei frati benedettini dell’Abbazia di San Martino delle Scale, celebri per l’omonimo programma su Food Network. Si proseguirà con una suggestiva rassegna di danza: Clamar Dance Academy, International Dance Academy, Magic Dance, Passione Danza e Ritmosfera Dance porteranno in scena coreografie che spaziano tra vari generi, mentre i Ragazzi della Vucciria daranno vita ad uno show di street dance, prima di chiudere in grande stile con un DJ set anni ’90 a cura di Santo Loreto e Gianni.

Domenica 6 luglio, la musica folk tornerà ad accompagnare il tramonto, mentre le piazze si coloreranno con il raduno di Vespe e Lambrette dei club siciliani. Alle 20.00 sarà presentato “Il paradiso salvato”, documentario firmato da Nicola Biondo e Giacomo Di Girolamo, che racconta storie di salvaguardia e identità. Spazio anche alla magia degli artisti di strada Mangiafuoco, seguiti dal live show della band “I Centoquattro”, arricchito dalle esibizioni delle performer di Time to Show. Il gran finale sarà affidato a uno spettacolo del territorio.