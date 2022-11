Castelvetrano. Al via progetto giovani “Castelvetrano da scoprire”. Domani la presentazione 

CASTELVETRANO – Domani, Giovedì 1° dicembre, alle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Pignatelli, l’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano, guidata dal Sindaco Enzo Alfano, verrà presentato il progetto intitolato “Castelvetrano da scoprire”, rivolto ai giovani.

Il progetto, fortemente voluto dalla dott.ssa Graziella Zizzo, Assessore alla Cultura ed alle Politiche del Comune, contribuisce alla buona prassi amministrativa, volta al contrasto del disagio giovanile e alla promozione culturale del territorio e dell’identità.

“La filosofia, a cui il Progetto si ispira, – precisa l’Assessore Zizzo – nasce dalla convinzione che la valorizzazione delle tante risorse naturalistiche, storiche ed artistiche, oltre che umane, di cui la nostra realtà è ricchissima, dovrebbe permetterci, non solo di farne volano di sviluppo economico, ma anche di mettere in atto un cambiamento culturale: modificare lo sguardo con cui guardiamo alla nostra Città, volgendolo al bello e non solo a quello che non c’è, che manca, che non funziona… può contribuire a liberarci da quell’atteggiamento negativo, distruttivo che caratterizza molti adulti e che rischia di contaminare anche i giovani generando in loro apatia, disincanto, cinismo”.