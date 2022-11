Castelvetrano. Attivato patto di servizio per disabili gravi. Ecco la domanda

CASTELVETRANO – L’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano, guidata dal Sindaco Enzo Alfano, comunica che è possibile presentare domanda per l’attivazione del Patto di Servizio, per le forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali, rivolto ai cittadini disabili gravi non autosufficienti, ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n.104/92. L’avviso pubblico è […]