Castelvetrano. Cgil, Cisl e Uil Trapani incontrano il sindaco Lentini. Avviato confronto sullo sviluppo della città

CASTELVETRANO – Lo stato finanziario del comune, la digitalizzazione degli uffici, la programmazione delle opere urbanistiche, il ripristino di alcuni immobili cittadini e il reperimento di finanziamenti per la realizzazione di opere sono gli argomenti trattati stamattina (29 luglio) in un incontro tra il neo eletto sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil Trapani, rispettivamente Piero Genco, Massimo Santoro e Giorgio Macaddino.

“Si è trattato di un confronto proficuo – affermano – che ci ha permesso di ascoltare il primo cittadino su importanti tematiche per lo sviluppo di Castelvetrano. Dopo un bilancio sullo stato dell’arte lasciato dall’amministrazione precedente, il sindaco ci ha illustrato in maniera particolareggiata quanto fatto nelle prime settimane di attività, comunicandoci l’intenzione di avviare una cabina di regia che lavori con un gruppo di esperti sul reperimento di finanziamenti utili alla realizzazione di progetti per la città. Il sindaco – affermano infine Genco, Santoro e Macaddino – si è detto disponibile al confronto con le organizzazioni sindacali man mano che si andrà avanti con le attività. A lui e alla sua giunta auguriamo pertanto buon lavoro”.