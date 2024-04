Castelvetrano da scoprire, visita guidata a Palazzo Venuti

CASTELVETRANO – Si è svolta Domenica 7 Aprile la X edizione di “Castelvetrano da scoprire”: oggetto della ” nuova scoperta” la visita guidata di Palazzo Venuti: palazzetto in stile neoclassico dell’800 nel cuore della città, quasi certamente realizzato su un preesistente edificio.

Grande soddisfazione fra gli organizzatori per l’ennesima risposta entusiasta da parte dei cittadini (provenienti anche dai paesi vicini).

Sulla base della consolidata procedura della prenotazione i visitatori sono stati divisi in tre gruppi uguali di oltre 30 persone e, dopo la presentazione dell’iniziativa nell’androne dell’edificio, sono stati guidati dai volontari del comitato organizzatore nella visita del palazzetto in cui è in corso ancora una ristrutturazione interna che ha obbligato gli organizzatori a limitare per motivi di sicurezza la visita solo ad alcuni ambienti e a preannunciare una replica della stessa per soddisfare le numerosissime richieste ricevute.

In alcuni ambienti sono state posizionate delle tavole sinottiche delle precedenti edizioni di “Castelvetrano da scoprire”, tali tavole verranno utilizzate fin dalle prossime settimane per allestire una mostra permanente nei locali della chiesa della Badiella-San Giacomo a cura del Centro Culturale “Amici della Badiella” di cui fanno parte il Circolo Legambiente Crimiso aps di Castelvetrano, l’Archeoclub Emi Selinios aps di Castelvetrano, la sezione di Castelvetrano di Italia Nostra, l’associazione Panta Rei Castelvetrano e la condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino aps.

Per tentare di soddisfare le numerosissime richieste pervenute il comitato organizzatore ha deciso di replicare la visita guidata Sabato 27 Aprile a partire dalle ore 16: considerato che le prenotazioni pervenute hanno già consentito di creare i tre gruppi di visitatori programmati, ogni ulteriore richiesta sarà accettata solo in presenza di rinuncia di precedenti prenotazioni.