Castelvetrano: furto su bene confiscato alla criminalità organizzata. Denunciati tre uomini e una donna

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato tre uomini e una donna per furto aggravato in concorso.

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Castelvetrano, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso tre uomini di 81, 47 e 41anni e una donna 30enne tutti del posto, intenti ad asportare mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata alla criminalità organizzata.

La refurtiva rinvenuta, veniva sequestrata e custodita in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, i quattro soggetti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e alla donna “trovata alla guida del veicolo utilizzato per trasportare la refurtiva” veniva inoltre contestata la guida senza patente.