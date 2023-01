Castelvetrano. Il Comune va alla BIT: invito a partecipare

CASTELVETRANO – Anche quest’anno, nell’ottica della promozione turistica della Città di Castelvetrano, l’Amministrazione Comunale esprime volontà di partecipare alla BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, che si svolgerà a Milano, da domenica 12 febbraio a martedì 14 febbraio, ed invita tutti gli operatori del settore agroalimentare, turistico e culturale, a comunicare l’eventuale volontà di partecipare fisicamente o essere rappresentati dalle proprie offerte e prodotti.

“La BIT è una tra le principali fiere internazionali di Europa – afferma il Sindaco Enzo Alfano – e si rivolge ad un grande pubblico di operatori turistici provenienti da tutto il mondo, visitatori e appassionati di viaggi. La partecipazione della nostra Città, alla manifestazione, ha come obiettivo, quello di promuovere la destinazione turistica, raccontando esperienze di viaggio e favorendo la conoscenza dei nostri siti culturali e le nostre eccellenze gastronomiche. Mi auguro che diverse aziende del comparto del nostro territorio possano partecipare,- continua il primo cittadino – incontrando gli operatori dell’offerta turistica mondiale. Quella di Milano rappresenta un’ottima vetrina internazionale per il nostro territorio. Il turismo rappresenta la chiave di volta della nostra economia: Castelvetrano, con la sua posizione strategica e con le sue attrazioni, deve essere un punto di arrivo per il turista ed un punto di partenza, per rilanciare la nostra realtà, fra i circuiti turistici di rilievo”.

Gli operatori, che vorranno partecipare, potranno inviare una mail di adesione all’indirizzo sindaco@comune.castelvetrano.tp.it entro la giornata del 02/02/2023. Le spese relative all’eventuale partecipazione alla manifestazione saranno a carico dei partecipanti. Per ulteriori informazioni, contattare il seguente recapito telefonico 0924/909285.