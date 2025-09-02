Castelvetrano, nuovo anno scolastico con nuovi dirigenti

CASTELVETRANO – Al via l’anno scolastico 2025-2026 con la convocazione del personale. Novità a Castelvetrano per le dirigenze in alcuni istituti. Reggente dell’Istituto alberghiero “Virgilio Titone”, e dell’ITC “G.B.Ferrigno-V.Accardi”, a cui è stato accorpato, è la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella mentre dirigente titolare è Caterina Buffa, attualmente coordinatrice per il corso Cfa all’Università Kore di Enna. A seguito del pensionamento di Tania Barresi nuova dirigente scolastica del polo liceale è Rosanna Conciauro, che ha guidato l’Alberghiero fino all’anno scorso, e che non prenderà servizio per motivi personali. Reggente del polo liceale è stata, quindi, nominata Giulia Flavio. Sono state confermate nelle loro sedi Maria Rosa Barone (all’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo”) e Vania Stallone (all’I.C. “Giuseppe Di Matteo”).