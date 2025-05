Castelvetrano ospita la presentazione del libro “Nascita della mafia” di Salvatore Mugno sulle origini del fenomeno mafioso in Sicilia

CASTELVETRANO – Sabato 10 maggio 2025, alle ore 18.00, presso il Centro culturale polivalente “G. Basile” di Castelvetrano, si terrà la presentazione del libro “Nascita della mafia” di Salvatore Mugno, pubblicato da Navarra Editore. Un’opera storica unica nel suo genere che, grazie a documenti inediti, offre una nuova lettura delle prime fasi del fenomeno mafioso in Sicilia nell’Ottocento.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, e dell’Assessora alla Cultura, dott.ssa Rosalia Ventimiglia. A moderare l’evento sarà il giornalista Egidio Morici.

Dialogheranno con l’autore il prof. Francesco Calcara e il prof. Rosario Atria, offrendo un’analisi critica e approfondita dei contenuti del volume. L’appuntamento sarà arricchito dalle letture dell’attrice Sonia Giambalvo e dagli interventi musicali del prof. Rosario Guzzo.

Per la rilevanza storica e giudiziaria del tema trattato, interverranno anche il dott. Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica di Marsala, e il dott. Ennio Petrigni, Procuratore della Repubblica di Enna.

Il libro di Salvatore Mugno ricostruisce, per la prima volta, l’attività svolta in Sicilia tra il 1838 e il 1846 da Pietro Calà Ulloa, Procuratore generale del Re, riconosciuto come il primo giurista ad aver individuato, descritto e contrastato il fenomeno mafioso ante litteram. Attraverso un rigoroso lavoro di ricerca condotto negli Archivi di Stato di Napoli, Palermo, Messina e Trapani, l’autore

illumina un periodo fondativo della storia della mafia, finora poco esplorato, restituendo al pubblico documenti, vicende giudiziarie e riflessioni di straordinaria attualità.

Un evento da non perdere, rivolto a studiosi, cittadini e a chiunque voglia comprendere le radici profonde del fenomeno mafioso nel nostro tessuto sociale.