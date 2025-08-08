Castelvetrano, servizio di contrasto al gioco illegale. Una denuncia, sequestri e pesanti sanzioni

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno deferito in stato di libertà il gestore di un bar, all’esito di controlli svolti congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Trapani e finalizzati al contrasto del gioco illegale.

Durante il controllo i Militari hanno appurato la violazione penale della mancata esposizione delle tabelle dei giochi proibiti, nonché illeciti amministrativi dovuti alla presenza di due slot-machine e tre apparecchi destinati al gioco d’azzardo non collegati al sistema telematico dell’A.D.M.

Tutti i macchinari non conformi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e al titolare dell’attività sono state altresì contestate sanzioni amministrative per complessivi 50.000 euro.