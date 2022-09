Catania ce l’ha fatta a diventare deputato regionale anche se manca la totale certezza e l’ufficialità

PARTANNA – Alle elezioni regionali il candidato Nicolò Catania (sindaco della città) ha riportato 2362 voti di preferenza. A questi, numerosi altri voti si sono aggiunti ottenuti a Castelvetrano e nei paesi della provincia di Trapani. La sua elezione a deputato regionale appare certa anche se non c’è ancora nulla di ufficiale ed è necessario aspettare che arrivino tutti i risultati definitivi. Intanto nella sezione elettorale aperta a Partanna per l’occasione numerosi cittadini, molti provenienti da fuori città, si sono raccolti per festeggiare in attesa della totale certezza dell’elezione.