Catania è uno dei 70 deputati dell’Ars. I voti a Partanna sezione per sezione

PARTANNA – Nicolò Catania è ormai uno dei 70 deputati eletti all’Ars. Primo nella sua lista (Fratelli d’Italia), ha ottenuto 6276 voti complessivi di preferenza (ma mancano i risultati di una sezione) ed una grande messe di voti di preferenza nella sua Partanna (2355 su 5136 votanti), oltre che ovviamente tanti voti in Provincia (1135 a Castelvetrano, 323 a Campobello di Mazara, 204 a Mazara del Vallo). Pubblichiamo qui di seguito i dati definitivi (non ufficiali) sui voti ottenuti a Partanna dai candidati di Fratelli d’Italia, sezione per sezione.

REGIONALI 25 SETTEMBRE 2022 catania- scrutinio