Catena Fiorello alla Libreria Galli-Ubik Erice

ERICE – Lunedì 20 febbraio a partire dalle ore 12.30 la scrittrice Catena Fiorello incontrerà i suoi lettori alla Libreria Galli-Ubik Erice, in via Manzoni, per firmare le copie del suo ultimo libro dal titolo “Ciatuzzu” (Rizzoli). Il nuovo romanzo racconta una storia di vita commovente attraverso la voce e gli occhi di un bambino siciliano […]