“Cattedrale segreta”, altre due visite nel mese di agosto

MAZARA DEL VALLO – Nell’ambito dell’iniziativa “La Cattedrale segreta”, visite guidate da Danilo Di Maria alla scoperta di alcuni luoghi inediti della Cattedrale di Mazara del Vallo, sono in programma altre due visite nel mese di agosto. Nello specifico: mercoledì 12 agosto, mercoledì 19 agosto. Orari visite: 20,30; 21,15, 22; 22,45; 23,30. Per informazioni e iscrizioni: tutti i giovedì mattina, dalle 10 alle 12 (domenica alle ore 12) presso la segreteria della Cattedrale. Oppure dalle ore 19,45 nelle giornate delle visite. L’ingresso sarà consentito a gruppi di 30 persone e sarà richiesto un contributo che verrà investito nel restauro di un’opera d’arte.