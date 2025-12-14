Cefalù, domani consegna del premio Giornalista della Pace a Lucia Goracci

CEFALU’ – Domani, 15 dicembre, alle ore 10:00, si terrà la cerimonia di consegna del Premio “Giornalista della Pace 2025” a Lucia Goracci. L’incontro si svolgerà presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù, in via Pietragrossa, e rappresenterà un momento di alto valore civile e culturale, dedicato al dialogo tra giornalismo, scuola e comunità.La presenza di Lucia Goracci offrirà l’occasione per riflettere sul ruolo dell’informazione nei contesti di conflitto, sul coraggio della testimonianza diretta e sulla responsabilità di raccontare la realtà senza semplificazioni, dando voce a chi vive le conseguenze più drammatiche della guerra. La cerimonia intende essere non solo un atto di riconoscimento, ma anche un momento di ascolto e di consapevolezza, rivolto in particolare alle nuove generazioni. Con questo appuntamento, il Festival del Cinema di Cefalù rinnova il proprio impegno a promuovere una cultura della pace fondata sulla conoscenza, sulla verità e sulla dignità delle persone, valorizzando figure del giornalismo che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono a costruire una coscienza collettiva più attenta e responsabile.