Cefalù, escursione alla Grotta Grande organizzata da BCsicilia

CEFALÙ – Organizzata dalla Sede di Cefalù di BCsicilia si terrà domenica 7 aprile 2024 la visita guidata alla Grotta Grande sulla Rocca di Cefalù. L’appuntamento è alle ore 10,00 a Piazza Garibaldi. E’ necessaria la prenotazione entro il 5 aprile 2024. L’escursione sarà guidata da Vincenzo Purpora, Responsabile del Gruppo speleologico di BCsicilia. Presentazione di Valentina Portera, Presidente BCsicilia Cefalù e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Per prenotazioni: Tel. 329.7479239 Email: cefalu@bcsicilia.it. Si raccomanda abbigliamento idoneo all’attività. Per partecipare all’escursione si dovranno corrispondere le quote: € 5,00 Tassa comunale di ingresso Parco Rocca (da pagare in loco); € 3,00 Quota Assicurativa personale giornaliera obbligatoria.

La Grotta del Cancello, meglio conosciuta come grotta Grande, fa parte del ricco sistema ipogeo del Parco della Rocca di Cefalù. Unica grotta “turistica” del Parco, si articola principalmente in tre ambienti, su tre livelli, riccamente concrezionati con stalattiti, stalagmiti, colonne, vele ed eccentriche, collegati da diversi corridoi più o meno articolati. All’interno è possibile trovare il “relitto” di un vecchio laghetto oltre a testimonianze di un’antica antropizzazione.

Nella foto interno della grotta.