Celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Opera di testimonianza nella parruccheria di Cetty

PARTANNA – Si è celebrata oggi (2 aprile) la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che è stata istituita nel 2007 dall’Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con autismo. A Partanna nella parruccheria di Cetty si è voluto fare opera di testimonianza sul problema delle persone autistiche trovatesi in maggiore difficoltà a […]

PARTANNA – Si è celebrata oggi (2 aprile) la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che è stata istituita nel 2007 dall’Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con autismo. A Partanna nella parruccheria di Cetty si è voluto fare opera di testimonianza sul problema delle persone autistiche trovatesi in maggiore difficoltà a causa delle chiusure e delle privazioni maggiori cui sono state sottoposte in particolare in questo periodo di pandemia.