Celebrazione della Festa del SS. Crocifisso 2021

MAZARA DEL VALLO – Durante la Celebrazione Eucaristica di venerdì 30 aprile, don Giuseppe Lupo parroco della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù in Mazara del Vallo ha aperto con queste parole i festeggiamenti in forma ridotta del SS. Crocifisso 2021: “Non siate confusi perché oggi non avete partecipato alla processione in onore […]

MAZARA DEL VALLO – Durante la Celebrazione Eucaristica di venerdì 30 aprile, don Giuseppe Lupo parroco della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù in Mazara del Vallo ha aperto con queste parole i festeggiamenti in forma ridotta del SS. Crocifisso 2021:

“Non siate confusi perché oggi non avete partecipato alla processione in onore del SS.

Crocifisso della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù come la tradizione vi ha

insegnato ma siate gioiosi perché oggi siete qui presenti a partecipare al Sacramento

dell’Eucarestia del Signore”.

I festeggiamenti sono proseguiti domenica pomeriggio con la proiezione in chiesa del docufilm “Io sono con voi” sulla vita di Carlo Acutis proclamato Beato ad Assisi il 10 ottobre 2020.

All’incontro hanno partecipato, rispettando le misure di sicurezza imposte dall’emergenza

sanitaria, i ragazzi che prossimamente riceveranno il Sacramento della Prima Comunione. A seguire la Celebrazione Eucaristica di chiusura animata dagli educatori dell’Azione Cattolica Parrocchiale.