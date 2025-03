Celebrazione Solenne per il 60° Anniversario della Parrocchia del Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù

MAZARA DEL VALLO – Si è svolta martedì 25 marzo 2025, Solennità dell’Annunciazione del Signore, la Solenne Concelebrazione Eucaristica in occasione del 60° Anniversario della erezione a Parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

La cerimonia è stata presieduta dal vescovo mons. Angelo Giurdanella in concelebrazione con i sacerdoti che in questi 60 anni si sono avvicendati nella guida della Parrocchia.

Prima dell’inizio della celebrazione l’attuale parroco padre Giuseppe Lupo ha fatto una sintesi della storia di questi 60 anni.

Dopo l’intervento di padre Giuseppe che ha ringraziato il vescovo e il sindaco Salvatore Quinci per la presenza, la celebrazione ha avuto inizio e il vescovo nella sua omelia ha ricordato come la comunità parrocchiale nel tempo è diventata punto focale e centro di convergenza per quanti abitano questo territorio.

La celebrazione si è conclusa con il canto del Te Deum, l’inno liturgico del ringraziamento.