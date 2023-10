Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2023

TRAPANI – In questo mese di Ottobre avrà inizio la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, dal 2018 non più decennale ma annuale, che coinvolgerà anche quest’anno un campione rappresentativo di famiglie italiane.

Il Censimento consente di conoscere, grazie all’integrazione dei dati raccolti con quelli provenienti dalle fonti amministrative, informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione e garantisce, inoltre, il contenimento dei costi e la riduzione degli adempimenti a carico dei rispondenti.

Il censimento, quest’anno, per i comuni selezionati per la provincia di Trapani si svolge mediante la rilevazione da lista che prevede la compilazione autonoma del questionario online ed è rivolta unicamente alle “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le credenziali di accesso al portale ISTAT.

Tutte le risposte alle domande del questionario devono fare riferimento alla data del 1 ottobre 2023.

I soggetti coinvolti, per qualsiasi tipo di informazione al riguardo, potranno contattare il numero verde Istat 800188802 o uno dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti in ciascun Comune.

Si richiama l’attenzione dei cittadini sul carattere obbligatorio della partecipazione al Censimento e sulle sanzioni previste per la violazione di tale obbligo ai sensi del D.Lgs. 322/89 e del DPR 25/11/2020 che approva il Programma Statistico Nazionale (PSN).