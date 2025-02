Centri di ascolto per persone con dipendenze, avviata formazione

MAZARA DEL VALLO – Si muovono i primi passi del percorso di formazione del Centro di ascolto per le persone con dipendenze che nascerà a Mazara del Vallo. Sabato scorso (15 febbraio), nel Seminario vescovile di Mazara del Vallo, si è tenuto il primo incontro per la forania di Mazara del Vallo coi formatori dell’associazione “Casa Rosetta” di Caltanissetta. Hanno partecipato un gruppo di volontari che formeranno l’equipe che terrà, tra le altre attività, anche gli incontri nelle scuole. Il centro sarà dedicato proprio alle persone con dipendenze sia da alcol, da strumenti tecnologici o anche da gioco. Il coordinamento per l’iniziativa a livello foraniale di Mazara del Vallo è di don Antonio Civello e Orazio Sciuto, segreteria suor Marzia Sgarlata. Nelle prossime settimane si terranno altri incontri di formazione. Nella Forania di Marsala-Petrosino il cammino di formazione per la costituzione di un centro d’ascolto per persone con dipendenze a Marsala è stato già avviato da anni dall’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”. Il centro aprirà nei prossimi mesi in un bene confiscato. Intanto sabato 22 febbraio, alle ore 9, presso il centro “Giusti di Sicilia” di Marsala si terrà l’incontro formativo “L’aggancio e la relazione di aiuto”. A guidare la formazione saranno tre operatori dell’associazione “Casa Rosetta” di Caltanissetta: Arcarese Bernadette, sociologa; Amico Antonino, psicomotricista ed educatore professionale; Di Grazio Angela, assistente sociale.