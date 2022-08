PARTANNA – L’Amministrazione Comunale di Partanna ha approvato la delibera di Giunta n. 153 del 1° agosto 2022 relativa alle “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, mediante centri estivi diurni per lo svolgimento di progetti socio ricreativi volti al benessere dei minori, da 0 a 17 anni”. […]

PARTANNA – L’Amministrazione Comunale di Partanna ha approvato la delibera di Giunta n. 153 del 1° agosto 2022 relativa alle “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, mediante centri estivi diurni per lo svolgimento di progetti socio ricreativi volti al benessere dei minori, da 0 a 17 anni”.

Un provvedimento rivolto a bambini e adolescenti, essendo intendimento dell’Amministrazione comunale sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli in particolare durante l’emergenza Covid 19 per il periodo che va dal 1° giugno al 31 dicembre 2022. A tal fine, aderisce all’iniziativa del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che sostiene le iniziative dei Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, tra cui lo studio delle materie STEM.

I soggetti interessati alla realizzazione di esperienze e attività educative possono trasmettere al Settore Servizi alla Persona progetti organizzativi per lo svolgimento delle suddette attività inviando il materiale necessario, pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.partanna.tp.it, entro il 24 agosto 2022.