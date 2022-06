Cerimonia del 208° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

TRAPANI – Si terranno lunedì 6 giugno, alle ore 18.00, in via Orlandini, innanzi alla sede del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani le celebrazioni del 208° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, istituita a Torino il 13 luglio 1814. Anche quest’anno si rinnova la tradizione che vede i Carabinieri di tutta Italia festeggiare la solenne ricorrenza del proprio […]

Anche quest’anno si rinnova la tradizione che vede i Carabinieri di tutta Italia festeggiare la solenne ricorrenza del proprio anniversario di fondazione commemorando il giorno in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, il 5 giugno 1920, per l’eroica partecipazione dei Carabinieri al conflitto mondiale, con la seguente motivazione: “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”.

La cerimonia, aperta a tutti i cittadini che desidereranno presenziare, vedrà lo schieramento di un reparto in armi composto da una rappresentanza di Carabinieri di tutte le componenti e delle specialità del Comando Provinciale.

Durante la cerimonia, a cui parteciperanno le massime autorità civili e militari della provincia, saranno premiati i militari che si sono maggiormente distinti in operazioni di servizio.