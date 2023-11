Cerimonia di commemorazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

PARTANNA – Alla fine della mattinata di oggi sabato 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, si è svolta, davanti alle lapidi che riportano i nomi dei caduti di Partanna nella I e nella II Guerra Mondiale, una sobria cerimonia di commemorazione. Presenti il sindaco Francesco Li Vigni, i componenti dell’amministrazione, consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, il vicepresidente del consiglio comunale Ernesto Raccagna, il comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente Vincenzo Bonura, il comandante della polizia urbana, ispettore Vincenzo Adamo, il parroco della Chiesa Madre don Antonino Gucciardo. I brevi discorsi del sindaco e del parroco non hanno potuto non fare tristemente riferimento ai “venti di guerra” che aleggiano in Europa e in Medio-Oriente e alla necessità di pace tra i popoli.