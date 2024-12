TRAPANI – Il prossimo 19 dicembre, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana recentemente conferiti dal Capo dello Stato a cittadini residenti nella provincia di Trapani.

L’alto riconoscimento è conferito a quanti abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

La cerimonia sarà aperta dall’inno nazionale eseguito dall’orchestra di fiati del Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani e, dopo un interludio del giovane violinista Manuel Burriesci, saranno consegnate le seguenti onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

1) Maresciallo Capo dei Carabinieri Giacomo Davide Bertolino

Il M.llo Capo Giacomo Davide Bertolino, arruolatosi nell’Arma nel 1996, si è distinto in campo lavorativo acquisendo diverse benemerenze e ricompense quali la Croce d’Argento e la Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio, il nastrino di merito Deutsches Sportabzeichen (brevetto sportivo di onorificenza della Repubblica Federale di Germania), l’encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, la Medaglia di Bronzo di Benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Ha collaborato alla realizzazione – presso gli uffici della Procura della Repubblica di Marsala – dello “Sportello Antiviolenza” per l’accoglienza e l’assistenza alle donne e a tutte le vittime di violenza di genere e della “Sala per le audizioni protette”, destinata all’audizione di donne e minori vittime vulnerabili della violenza di genere”.

2) Dott. Leonardo Farina

Il dott. Leonardo Farina è medico chirurgo in servizio presso l’Ospedale S. Antonio di Trapani e Direttore Sanitario della Unità di raccolta AVIS Valderice.

Ha iniziato la sua attività all’interno dell’Avis del Comune di Trapani come medico selettore ed in quel contesto, verso la fine degli anni ’90, ha fondato il 12 ottobre 1997 la sezione comunale Avis di Valderice, denominata “Avis comunale di Valderice ODV”.

Grazie alla sua attività di sensibilizzazione dell’impegno alla donazione del sangue, il dott. Farina costituisce a tutt’oggi un punto di riferimento all’interno dell’associazione a livello provinciale.

3) Sottotenente della Guardia di Finanza Pietro Incaviglia

Il Sottotenente Pietro Incaviglia arruolatosi nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1990, ha prestato servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani in qualità di Comandante della Sezione Tutela Economia e dal 2021 è Capo Ufficio Comando in s.v. presso il Comando Provinciale di Trapani.

Nel corso della sua carriera ha rivestito numerosi incarichi operativi e svolto delicate indagini di polizia giudiziaria nel settore della spesa pubblica, del riciclaggio di denaro e dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ha svolto un ruolo importante nella ricerca della migliore funzionalità delle articolazioni degli uffici promuovendo il valore della cultura della legalità a tutela dei cittadini onesti e rispettosi delle regole.

Al sottotenente sono stati conferiti, altresì, Encomi Solenni, Encomi Semplici ed Elogi scritti per benemerenze di servizio nonché la Croce d’Argento e la Croce d’Oro per anzianità di servizio”.

4) Sig. Francesco Brascia

Il sig. Francesco Brascia è inserito nei ruoli dell’Amministrazione Civile del Ministero della Difesa presso il 37° stormo dell’Aeronautica Militare.

Nel 2020 durante un’immersione lungo la costa trapanese in località Misiliscemi-Marausa, rinveniva un relitto di una nave romana con relativo carico del III secolo dopo Cristo, considerata di inestimabile valore storico ed archeologico, fornendo la massima collaborazione, per consentirne ogni operazione di conservazione, recupero e tutela.

5) Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Antonio Luciani

Il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Antonio Luciani si è arruolato nel corpo della Guardia di Finanza nel 1993 ed è, attualmente, il comandante del Gruppo Trapani della Guardia di Finanza.

In qualità di coordinatore residente a Sarajevo per il Progetto IPA “Coutering Serious Crime in Western Balkans”, il Tenente. Colonnello Antonio Luciani ha apportato un contributo essenziale all’istituzione del Punto di Contatto Nazionale della Bosnia Erzegovina con EUROPOL.

Tale attività si è realizzata non solo attraverso l’ordinaria organizzazione e partecipazione a riunioni di coordinamento e seminari in loco, che hanno portato alla redazione del Regolamento interno del Punto di Contatto, ma anche attraverso la direzione di ulteriori attività prodromiche all’entrata in funzione del Punto, quali la fornitura di adeguato equipaggiamento alla nuova struttura e, di concerto con la Delegazione UE in Bosnia Erzegovina, la realizzazione di una visita di studio presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’eccellente lavoro condotto dal Tenente Colonnello Luciani ha trovato riscontro nel riconoscimento ricevuto con lettere di encomio da parte delle Autorità locali e della Delegazione UE.