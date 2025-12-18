TRAPANI – Il prossimo 18 dicembre, nel Salone di rappresentanza della Prefettura, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana recentemente conferiti dal Capo dello Stato a cittadini residenti nella provincia di Trapani.

L’alto riconoscimento è conferito a quanti abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

La cerimonia sarà aperta dall’Inno nazionale a cura del Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani. Saranno, quindi, consegnate le seguenti onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

di Ufficiale al Dott. Mario Marino, Commissario della Polizia di Stato presso la Questura di Roma;

di Cavaliere al Dott. Sergio Canova, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in quiescenza;

di Cavaliere al Lgt. C.S. CC Salvatore Lo Faro, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Alcamo;

di Cavaliere al Mar. Magg. CC Aniello Camardella, Comandante della Stazione Carabinieri di Salemi;

di Cavaliere all’ App.sc. CC Salvatore Sardo, in servizio presso il Nucleo Tribunali della Compagnia CC di Trapani;

di Ufficiale al Dott. Antonino Musso, dipendenti da cornice di una dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. – Invitalia;

Seguiranno brani musicali a cura dei docenti e degli allievi del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani intervallati da letture a cura di Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi dell’ “Associazione per l’arte”.