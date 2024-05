CASTELVETRANO – Si è svolta, presso l’aula magna “Atria Impastato” del Liceo Scientifico “Cipolla” di Castelvetrano la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata ad Ada Arcuri, consorte del giornalista Filippo Cardinale, scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia.

Il riconoscimento, consistente in un assegno di 500 euro è stato assegnato a Roberta Arcadipane, studentessa della 5^ C (Liceo delle scienze umane).

La cerimonia, alla sua prima edizione, dopo I saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Gaetana M. Barresi, si è aperta con gli interventi del dott. Filippo Cardinale, della poetessa e dirigente superiore della polizia di stato in quiescenza dott.ssa Marilina Gianquinta e della dott.ssa Antonella Marascia, che ha presentato il suo libro “Desiata”. Ha moderato l’incontro la professoressa Bia Cusumano.