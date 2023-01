Cerimonia di premiazione Concorso Letterario Internazionale Selinunte

CASTELVETRANO – La Società Dante Alighieri, l’Archeoclub Emi Selinios e Panta Rei castelvetranesi per onorare la memoria di Paola Grassa, Rosario Di Bella, Gianni Diecidue, hanno istituito il Premio Letterario Internazionale “Selinunte” la cui prima edizione 2022 si concluderà con la serata di premiazione, sabato 28 Gennaio 2023, alle ore 16:30, nella Chiesa di San Domenico di Castelvetrano. La manifestazione prevede oltre all’assegnazione dei premi per i primi classificati e per i menzionati, anche la consegna degli attestati per tutti i partecipanti.