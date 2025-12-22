Cerimonia di premiazione dello Challenge degli Emiri 2025 in programma a Misilmeri per il 28 dicembre

MISILMERI – Cerimonia di premiazione dello Challenge degli Emiri 2025 in programma per domenica 28 dicembre nei locali dell’Area artigianale di Misilmeri. L’evento nel contesto della rassegna “Misilmeri Racing in festa – l’automobilismo incontra l’artigianato”, prevista dalle 9.00 alle 14.00 a cura della Misilmeri Racing, con il contributo della Città Metropolitana di Palermo. Nel novero della kermesse saranno consegnati riconoscimenti anche ai protagonisti del Campionato sociale Misilmeri Racing e del Campionato sociale Gimkana 2025, sempre per il sodalizio palermitano.
Nella foto il mazarese Girolamo Ingardia (Gloria B5 Evo Suzuki), vincitore dello Challenge