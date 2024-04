Cgil e Uil: Flash mob e sit in davanti la prefettura per salute e sicurezza, riforma fiscale, nuovo modello sociale

TRAPANI – Un flash mob e un sit in davanti la prefettura di Trapani per chiedere salute e sicurezza sul lavoro, una riforma fiscale vera e un nuovo modello sociale: giovedì prossimo Cgil e Uil Trapani scenderanno in piazza, dalle ore 10, davanti la prefettura di Trapani in occasione dello sciopero generale di 4 ore, che diventano 8 nell’edilizia, in tutti i settori privati proclamato a livello nazionale dalle due sigle

“L’iniziativa nazionale – affermano i segretari generali di Cgil e Uil Trapani Liria Canzoneri e Tommaso Macaddino – in questo territorio si arricchisce di contenuti e difficoltà peculiari da affrontare, considerato il contesto socio-economico e lavorativo che viviamo. Si sciopererà anche per una giusta riforma fiscale, in una fase in cui il governo sta predisponendo interventi che non avranno ricadute positive nel Mezzogiorno e per un nuovo modello sociale e di fare impresa che ponga nuovamente al centro delle politiche economiche e sociali il valore del lavoro”.

I sindacati chiederanno, altresì, il rinnovo dei contratti nazionali, una legge sulla rappresentanza, la centralità della persona e della salute, la qualità di un’occupazione stabile e non precaria, la riforma delle pensioni, gli investimenti per la riconversione del sistema produttivo.