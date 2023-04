Challenge degli Emiri 2003 al debutto Domenica nel 1° Slalom Montemaggiore Belsito

MONTEMAGGIORE BELSITO – Cresce la curiosità, nel piccolo centro agricolo del Palermitano, in vista della competizione automobilistica, alla quale hanno aderito trentotto piloti da tutta la Sicilia. In attesa dell’accensione dei motori, il percorso di gara, della lunghezza di 2,800 km, si è intanto “rifatto il trucco”, con la stesura, in alcuni tratti, di un […]

MONTEMAGGIORE BELSITO – Cresce la curiosità, nel piccolo centro agricolo del Palermitano, in vista della competizione automobilistica, alla quale hanno aderito trentotto piloti da tutta la Sicilia. In attesa dell’accensione dei motori, il percorso di gara, della lunghezza di 2,800 km, si è intanto “rifatto il trucco”, con la stesura, in alcuni tratti, di un nuovo tappetino di asfalto. Tra gli aspiranti alla vittoria assoluta, il catanese Fiore (Formula Fire) ed il trapanese Incammisa (su Radical), ma occhio anche al veloce messinese Belladonna (Fiat Uno Turbo). Gara test per il palermitano Rotolo (Osella), saranno invece otto i locali. La sfida (a cui è dedicato il Memorial “Pino Guccione”) è organizzata dalla Misilmeri Racing, unitamente al Comune di Montemaggiore Belsito e ad un comitato di appassionati del paese.

Il 1° Slalom Città di Montemaggiore Belsito, sfida di velocità con il cronometro tra i birilli che, nel weekend che ci apprestiamo a vivere, sabato 29 e domenica 30 aprile, caratterizzerà al tempo stesso il ritorno dopo oramai 35 anni di una competizione automobilistica in paese ed il debutto dello Challenge degli Emiri.

La neonata serie regionale, promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing, si articolerà su cinque appuntamenti incastonati nella stagione agonistica appena iniziata, il primo tra i quali è appunto rappresentato dal Città di Montemaggiore Belsito. A seguire, gli Slalom Città di San Piero Patti (il 2 luglio, valevole per il Trofeo Nazionale Bicilindriche Slalom AciSport, nonché per il Campionato siciliano), Città di Librizzi (la nuova data è stata fissata per il 16 luglio), Città di Ucria (10 settembre, con validità per Coppa AciSport 5a zona e per il Regionale) e Città di Misilmeri (in calendario per l’otto ottobre, assegnerà punteggio ancora per la Coppa AciSport 5a zona e per il Campionato siciliano).

Sono 38 i piloti, in rappresentanza di tutte le province siciliane, che hanno fornito la propria adesione all’evento auto di sabato e domenica.

Il 1° Slalom Città di Montemaggiore Belsito entrerà nel vivo sabato 29 aprile, con le operazioni preliminari per i concorrenti, in programma al Centro accrediti allestito dalle 15.00 alle 19.00 nei locali comunali di piazza Roma, nel “salotto buono” del paese e per le vetture, nella stessa piazza Roma, in questo caso dalle 15.15 alle 19.30. Il semaforo verde ed i motori si accenderanno invece l’indomani, domenica 30 aprile, con la ricognizione del tracciato, cui seguiranno le previste tre manche cronometrate, che determineranno le classifiche assoluta, di gruppo e classe.

Il percorso di gara, della lunghezza pari a 2,800 km è articolato lungo la strada provinciale n.7 “Montemaggiore Belsito-Alia”, dal km 10+000 al km 12+800. Lo start è ubicato nella parte finale di via Maria degli Angeli, alla periferia del paese, nei pressi dell’intersezione con la via Lucio Drago, arteria dove sarà posizionato il paddock. Saranno 12 le postazioni di rallentamento con birilli, mentre il parco chiuso è stato individuato 200 metri dopo la linea d’arrivo.

La chiusura al transito veicolare dell’arteria di gara scatterà alle 7.30, la ricognizione verrà ancora autorizzata dal direttore di gara, l’esperto cremonese Guido Omodei, per le 9.00 in punto. Seguiranno, come detto, le tre salite a cronometro. La premiazione di tutti i protagonisti è infine in programma ad apertura del parco chiuso, nuovamente in piazza Roma, “cuore” di Montemaggiore Belsito.