Challenge degli Emiri, il 27 luglio al via il 3°Montemaggiore Belsito

MONTEMAGGIORE BELSITO – Quarto appuntamento stagionale (sui 7 in calendario) per la serie regionale votata agli slalom automobilistici ideata e promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing (in questo caso collaborata dalla Belsitana Racing). Nel Palermitano attesi alcuni tra i migliori specialisti isolani, attirati dalla validità per il Regionale. All’evento sono abbinati i Memorial ‘Pino Guccione’ ed ‘Antonio Mesi’, quest’ultimo in ricordo del sindaco di Montemaggiore Belsito, scomparso pochi mesi addietro. Al compianto Giovanni Buttacavoli è invece intitolato lo Challenge ‘25. Preliminari sabato 26 luglio in piazza Roma. Confermato il percorso, 2,800 km sulla s.p. 7 Montemaggiore-Alia

Nella foto, Enrico Valenti su Peugeot 106 Gti 16v.