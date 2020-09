CHEESECAKE  AL  PISTACCHIO

a cura di Ina Venezia

Ingredienti.

Base: 150 g biscotti secchi, 100 g burro.

Crema: 250 g di mascarpone, 300 ml di yogurt bianco naturale, 200 ml di panna da montare, 8 g di colla di pesce, 70 g di zucchero a velo, 2 cucchiai di latte.

Decorazione: crema spalmabile al pistacchio q.b. , pistacchi tritati q.b.

Se volete una torta più digeribile potete usare burro, mascarpone e yogurt senza lattosio e panna vegetale; se la panna è già zuccherata diminuite la quantità di zucchero .

Teglia da 20 cm di diametro.

Tritate i biscotti ed amalgamateli con il burro fuso, foderate una tortiera con la carta forno e sistemate i biscotti sulla base facendoli aderire bene sul fondo e compattandoli con un cucchiaio. Lasciate la base di biscotti in frigorifero per mezz’ora.

Nel frattempo preparate la crema.

In una ciotola, versate il mascarpone, lo yogurt e la panna montata a neve ben ferma girando dal basso verso l’alto con una spatola…

Scaldate in un pentolino i due cucchiai di latte ed unite la colla di pesce, che prima avrete ammollato nell’acqua per 10 minuti e strizzata, e mescolate molto bene finché non sarà sciolta completamente. Incorporate il latte con la colla di pesce alla crema.

Riprendete la base di biscotti e versateci sopra la crema, livellandola bene. Lasciate la cheesecake in frigorifero almeno 4 ore.

Riprendete la torta e decoratela con la salsa di pistacchio, scaldata nel suo barattolo a bagnomaria, facendola colare con un cucchiaino. Completate con i pistacchi tritati.