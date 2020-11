CHEESECAKE   CANNOLO

a cura di Ina Venezia Ingredienti: 200 g di cialde di cannolo, 80 g di burro, 700 g di ricotta, 150 g di panna da montare, 100 gr di zucchero a velo, 12 g di gelatina in fogli, 80 gr di cioccolato fondente.

Per la decorazione: 2 cialde di cannolo, granella di pistacchi q. b., ciliegie candite o altri canditi a piacere.

Frullate finemente le cialde di cannolo, aggiungete il burro fuso e mescolate con cura. Foderate uno stampo a cerniera di 20/22 cm di diametro con carta forno, versatevi il composto e distribuitelo uniformemente, schiacciandolo con un cucchiaio. Ponete in frigo per circa mezz’ora. Immergete la gelatina in fogli per 10 minuti in acqua fredda. Nel frattempo setacciate la ricotta, unitevi lo zucchero a velo. Mettete 2 cucchiai di panna in un pentolino. Montate la restante e aggiungetela alla ricotta. Mescolate alla ricotta anche il cioccolato fondente ridotto in scaglie (in alternativa potete usare le gocce di cioccolato). Scaldate la panna tenuta da parte, scolate la gelatina e fatela sciogliere nella panna, mescolando con un cucchiaio. Infine versate anche la gelatina sulla ricotta e fate amalgamare bene. Distribuite all’interno della teglia, dopo averla tolta dal frigo, la crema di ricotta e livellate. Dopo almeno 4 ore togliete la cheesecake dallo stampo, staccate la carta forno, trasferitela sul piatto da portata e decorate con le cialde di cannolo sminuzzate, i pistacchi, i canditi.